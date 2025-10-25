Color Run Pink Lavau

Color Run Pink Lavau samedi 25 octobre 2025.

Décathlon Troyes-Lavau Lavau Aube

Début : 2025-10-25 17:00:00

Avant le départ, un échauffement dynamique sera animé par Ophélie Coaching, votre coach qui donne également les cours collectifs à Décathlon.

De quoi bien se préparer et démarrer la course dans la bonne humeur !



Nous aurons le plaisir d’accueillir l’association Le combat d’Anne-So , présente tout au long de l’événement.

Une buvette solidaire sera proposée, et l’intégralité des gains sera reversée à l’association.



En l’honneur de cet événement, tentez de gagner le jour J des places pour l’ESTAC !



Ensemble, faisons de cette course un moment de partage, de sport et de solidarité. .

Décathlon Troyes-Lavau Lavau 10150 Aube Grand Est +33 3 25 80 02 22 contact.village@decathlon.com

L’événement Color Run Pink Lavau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Troyes la Champagne