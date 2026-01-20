COLOR RUN Prades

COLOR RUN

COLOR RUN Prades dimanche 1 mars 2026.

COLOR RUN

Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-01 10:00:00
2026-03-01

Color run organisé par Studio 13 en partenariat avec VDS .
Départ de la Plaine Saint Martin , parcours de 3km accessible à tous!
Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 04 10 08 

English :

Color run organized by Studio 13 in partnership with VDS.
Departure from Plaine Saint Martin, 3km course accessible to all!

L’événement COLOR RUN Prades a été mis à jour le 2026-01-20 par OTI CONFLENT CANIGO