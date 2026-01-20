COLOR RUN Prades
COLOR RUN Prades dimanche 1 mars 2026.
COLOR RUN
Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Début : 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Color run organisé par Studio 13 en partenariat avec VDS .
Départ de la Plaine Saint Martin , parcours de 3km accessible à tous!
Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 04 10 08
English :
Color run organized by Studio 13 in partnership with VDS.
Departure from Plaine Saint Martin, 3km course accessible to all!
