COLOR RUN Prades

COLOR RUN

Plaine Saint Martin Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Color run organisé par Studio 13 en partenariat avec VDS .

Départ de la Plaine Saint Martin , parcours de 3km accessible à tous!

.

Plaine Saint Martin Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 19 04 10 08

English :

Color run organized by Studio 13 in partnership with VDS.

Departure from Plaine Saint Martin, 3km course accessible to all!

