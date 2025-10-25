Color Run Rosières-en-Santerre

Color Run Rosières-en-Santerre samedi 25 octobre 2025.

Avenue des Déportés Rosières-en-Santerre Somme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

À l’occasion d’Octobre Rose, l’union féminine du Santerre organise une color run afin de sensibiliser à la luttle contre le cancer.

Une restauration est prévue sur place et une animation musicale est également prévue afin de créer une ambiance festive et conviviale!

Avenue des Déportés Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France +33 6 16 40 59 07

English :

To mark Pink October, the Union Féminine du Santerre is organizing a color run to raise awareness of the fight against cancer.

Food and drink will be available on site, and musical entertainment is also planned to create a festive and convivial atmosphere!

German :

Anlässlich des Rosa Oktobers organisiert die Frauenunion von Santerre einen Farblauf, um auf den Kampf gegen den Krebs aufmerksam zu machen.

Für Verpflegung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt, um eine festliche und gesellige Atmosphäre zu schaffen

Italiano :

In occasione dell’Ottobre Rosa, l’Union Féminine du Santerre organizza una corsa a colori per sensibilizzare alla lotta contro il cancro.

Il catering sarà disponibile sul posto e ci sarà anche musica dal vivo per creare un’atmosfera festosa e amichevole!

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, la Union Féminine du Santerre organiza una carrera de colores para sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer.

Habrá servicio de catering y música en directo para crear un ambiente festivo y agradable

L’événement Color Run Rosières-en-Santerre a été mis à jour le 2025-10-22 par OT HAUTE SOMME PERONNE