Color Run – Rouilly-Saint-Loup, 22 juin 2025 10:00, Rouilly-Saint-Loup.

Aube

Color Run Parc de Menois Rouilly-Saint-Loup Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 10:00:00

fin : 2025-06-22 15:00:00

Date(s) :

2025-06-22

La vague de couleurs arrive à Rouilly-Saint-Loup ! On vous attend le dimanche 22 juin à partir de 10h00 au Parc de Menois pour une journée sportive, colorée et conviviale, sans chrono, accessible à tous, en marche ou en course !



Au programme

> 10h00 Ouverture du site, crêpes & buvette*

> 10h30 Échauffement collectif

> 10h45 Départ 1 km (idéal pour les enfants)

> 11h00 Départ 5 km

> 12h30 Lancer de poudre collectif



Venez en famille ou entre amis pour partager un moment fun, sportif et explosif de couleurs !

DJ, animations, gourmandises… Tout est prévu pour une ambiance festive.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Parc de Menois

Rouilly-Saint-Loup 10800 Aube Grand Est +33 6 25 52 20 80 champenoisesdesdunes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Color Run Rouilly-Saint-Loup a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne