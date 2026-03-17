COLOR RUN

Place de la mairie Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Envie d’un après-midi fun en famille ou entre amis ?

La Color Run de Saint Alban revient le 23 mai 2026 pour une 3ᵉ édition pleine de couleurs et de bonne humeur.

Parcours de 1 km ou 5 km, adaptés à tous, et un pack complet pour profiter à fond de l’événement.

Rejoins-nous pour un moment inoubliable et plein de sourires !

La Color Run de Saint Alban revient pour sa 3ᵉ édition !

Prépare tes baskets, ta bonne humeur et viens vivre un moment haut en couleurs le samedi 23 mai 2026 à 14h30, au départ de la Place de la Mairie.

Deux parcours au choix 5 km ou 1 km, accessibles à tous.

Le pack participant inclut sac, lunettes, poudre colorée et tee-shirt.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mai via le QR code.

On t’attend pour une explosion de couleurs et de fun ! .

Place de la mairie Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 068924945 apelstregis48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fancy an afternoon of fun with family and friends?

The Saint Alban Color Run returns on May 23, 2026 for a 3rd edition full of color and good humor.

1 km or 5 km courses, suitable for all, and a complete package to make the most of the event.

Join us for an unforgettable event full of smiles!

L’événement COLOR RUN Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan