Color Run Rue des loisirs Saint-Pierre-d’Exideuil

Rue des loisirs Aire de loisir Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne

Venez soutenir le Téléthon Civraisien lors de la 4ᵉ édition du Color Run Civraisien ! Une course festive et solidaire, accessible à tous.

Le départ aura lieu à l’Aire de Loisirs, avec un stationnement conseillé sur le parking de la salle des fêtes. Trois parcours sont proposés 5, 10 et 15 km. Le 15 km partira à 9h00, et les 5 et 10 km à 9h30.

Les inscriptions se feront sur place à partir de 8h30, ou par réservation.

Tarifs 10 € pour les plus de 12 ans et 5 € pour les moins de 12 ans.

Un tee-shirt et un café chaud seront offerts au départ. La course sera ponctuée de lancers de poudre colorée non allergène, avec ravitaillement et pot de fin de course pour les participants.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.

Un moment sportif, coloré et solidaire à ne pas manquer ! .

