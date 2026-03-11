Color run solidaire Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes
Color run solidaire Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes mercredi 1 avril 2026.
Color run solidaire Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Mercredi 1 avril, 17h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription : lien à venir
Un événement sportif, solidaire et accessible à tous
Venez vous dépenser à l’occasion de la seconde color run des Étudiants Ambassadeurs de Transitions (EAT). La color run c’est une course non chronométrée de 2,4km, ouverte à toutes et tous, dans l’objectif de sensibiliser aux enjeux de précarités et étudiantes et de soutenir une association.
En parallèle de la course, des associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs actions de lutte contre les précarités étudiantes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-01T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-01T19:30:00.000+02:00
1
https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives
Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine