Color Solidaire Miramas

Color Solidaire Miramas samedi 18 octobre 2025.

Color Solidaire

Samedi 18 octobre 2025 de 9h à 12h. 8 avenue Daniel Paul Miramas Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Participez à la 2e Color solidaire une marche festive, colorée et engagée pour la santé et la recherche, le samedi 18 octobre dès 9h au plan d’eau Saint-Suspi !

L’Office municipal des sports de Miramas organise la deuxième édition de la Color solidaire. Après une première édition couronnée de succès, cet événement festif revient avec une ambition forte allier activité physique, bonne humeur et mobilisation caritative.



Une marche dynamique, accessible à toutes et tous, dans une ambiance rythmée par des lancers de poudres colorées.



Cette année encore, la Color solidaire s’engage aux côtés de grandes causes, des malades, de la recherche, et pour la sensibilisation du

public



September lutte contre les cancers pédiatriques

Octobre rose mobilisation pour le cancer du sein

Movember sensibilisation au cancer de la prostate





Programme



À partir de 9h



Inscriptions sur place

Distribution du kit (tee-shirt, sachet de poudre colorée, sac à dos de l’OMS et lunettes)

Présence d’un village avec stands de renseignements et d’informations sur le cancer avec des associations de proximité

Un podium y sera aussi positionné avec une sonorisation pour animer le village

Collation (eau, jus d’orange, fruits, barres énergétiques, madeleines…)

10h échauffement collectif en musique

10h25 départ de la Color solidaire pour 3 tours avec 3 lancers de poudre colorée

11h30 fin de la marche et petite collation pour les coureurs

11h45 moment convivial avec danse et lancer de poudre

12h fin de l’évènement .

8 avenue Daniel Paul Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Take part in the 2nd Color solidaire: a festive, colorful and committed walk for health and research, on Saturday, October 18, starting at 9 a.m. at the Saint-Suspi lake!

German :

Nehmen Sie an der 2. Color solidaire teil: ein festlicher, farbenfroher und engagierter Marsch für Gesundheit und Forschung am Samstag, den 18. Oktober ab 9 Uhr am Plan d’eau Saint-Suspi!

Italiano :

Partecipate alla seconda edizione del Color solidaire: una camminata festosa, colorata e impegnata per la salute e la ricerca, sabato 18 ottobre dalle ore 9 presso il lago di Saint-Suspi

Espanol :

Participe en el 2º Color solidario: una marcha festiva, colorista y comprometida en favor de la salud y la investigación, el sábado 18 de octubre a partir de las 9 h en el lago de Saint-Suspi

