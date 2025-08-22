COLOR SOUTH FESTIVAL – ARENES DE FREJUS Frejus

SAS DOREMI EVENT ET COM PRÉSENTE : COLOR SOUTH FESTIVALPrépare-toi pour la 4éme Édition du Color South Festival ! ? Fréjus sera cette année LA destination incontournable du Festival ! Avec ses Arènes emblématiques, chargées d’histoire. C’est bien plus qu’un événement.Dès ton arrivée, plonge dans un univers haut en couleur du Color South Festival. Entre jets de poudre colorée, shows live et animations interactives, on t’offre une expérience sensorielle inédite. Sur scène, des artistes de renommée internationale et des talents prometteurs offrent des performances envoûtantes, emmenant le public dans un voyage musical riche et varié.???Alors prépare-toi à embarquer avec nous pour cette nouvelle aventure 2K25 !

ARENES DE FREJUS RUE HENRI VADON – 83600 Frejus 83