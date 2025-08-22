COLOR SOUTH FESTIVAL Arènes de Fréjus Fréjus

COLOR SOUTH FESTIVAL Arènes de Fréjus Fréjus vendredi 22 août 2025.

COLOR SOUTH FESTIVAL

Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus Var

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22 01:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Le Color South Festival est de retour pour 2025! Depuis son lancement aux Arènes De Fréjus, le Color South Festival s’est rapidement imposé comme l’un des événements phares de l’été sur la Côte d’Azur.

.

Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 93 64 31 colorsouthfestival@gmail.com

English :

The Color South Festival is back for 2025! Since its launch at the Arènes de Fréjus, the Color South Festival has rapidly established itself as one of the Côte d?Azur?s leading summer events.

German :

Das Color South Festival ist 2025 wieder da! Seit seinem Start in den Arènes de Fréjus hat sich das Color South Festival schnell zu einer der wichtigsten Veranstaltungen des Sommers an der Côte d’Azur entwickelt.

Italiano :

Il Color South Festival torna per il 2025! Dal suo lancio all’Arènes de Fréjus, il Color South Festival si è rapidamente affermato come uno dei principali eventi estivi della Costa Azzurra.

Espanol :

El Festival Color South vuelve en 2025 Desde su lanzamiento en las Arènes de Fréjus, el Festival Color South se ha impuesto rápidamente como uno de los acontecimientos estivales clave de la Costa Azul.

L’événement COLOR SOUTH FESTIVAL Fréjus a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme de Fréjus