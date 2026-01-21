Color Tour RDV Île de Caqueret Decize
Color Tour RDV Île de Caqueret Decize dimanche 29 mars 2026.
Color Tour
RDV Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 13:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Comité des Fêtes du Faubourg d’Allier organise pour la cinquième année un Color Tour (course et marche), fun et familial mais également solidaire pour fêter l’arrivée du printemps ! Comme d’habitude, tout le long du parcours des surprises vous attendent que vous soyez déguisé ou non !
Sur le parcours des colors point et un Holi Time final avec l’ensemble des participants.
Village d’exposants
Programme à venir
Venez vous amuser en famille et entre amis .
RDV Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 85 34
