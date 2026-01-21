Color Tour RDV Île de Caqueret Decize

Color Tour

RDV Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize Nièvre

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

2026-03-29

Le Comité des Fêtes du Faubourg d’Allier organise pour la cinquième année un Color Tour (course et marche), fun et familial mais également solidaire pour fêter l’arrivée du printemps ! Comme d’habitude, tout le long du parcours des surprises vous attendent que vous soyez déguisé ou non !

Sur le parcours des colors point et un Holi Time final avec l’ensemble des participants.

Village d’exposants

Programme à venir

Venez vous amuser en famille et entre amis .

RDV Île de Caqueret Allée Jeanine Sattonnet Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 85 34

