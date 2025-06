COLORE TA VILLE – Mayenne 18 juin 2025 09:00

Mayenne

COLORE TA VILLE Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 09:00:00

fin : 2025-06-18 18:00:00

Date(s) :

2025-06-18

Une animation artistique et participative proposée par la Ville de Mayenne !

Participez au projet « Colore ta ville ! »

Le mercredi 18 juin, rendez-vous Place Clemenceau pour un atelier de pixel art collectif ! Au programme, peinture des pavés du centre-ville ️

Ateliers ouverts à tous de 9h à 12h et de 14h à 18h

Gratuit Sans inscription

Peinture écologique et éphémère (durée 6 à 8 semaines) .

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 21 21

English :

An artistic and participatory event organized by the City of Mayenne!

German :

Eine künstlerische und partizipative Animation, die von der Stadt Mayenne angeboten wird!

Italiano :

Un evento artistico e partecipativo organizzato dal Comune di Mayenne!

Espanol :

Una manifestación artística y participativa organizada por el ayuntamiento de Mayenne

L’événement COLORE TA VILLE Mayenne a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Mayenne Co