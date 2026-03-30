Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac

Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse Micro-Folie Cadaujac 2026-04-14

Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac mardi 14 avril 2026.

Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse

chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Les enfants colorieront et réinterpréteront une œuvre inspirée de Monet ou de Matisse. Grâce à une application, leurs créations prendront ensuite vie à l’écran et se transformeront en un petit dessin animé collectif.

A partir de 5 ans   .

chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37 

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English : Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse

L’événement Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme

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