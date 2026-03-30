Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac
Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse chemin du château Cadaujac mardi 14 avril 2026.
Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse
chemin du château Micro-Folie Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Les enfants colorieront et réinterpréteront une œuvre inspirée de Monet ou de Matisse. Grâce à une application, leurs créations prendront ensuite vie à l’écran et se transformeront en un petit dessin animé collectif.
A partir de 5 ans .
chemin du château Micro-Folie Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse
L’événement Coloriage animé À la découverte de Monet et de Matisse Cadaujac a été mis à jour le 2026-03-27 par Sud Bordeaux Tourisme
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