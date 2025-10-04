Coloriage animée Bibliothèque municipale Lépin-le-Lac
Coloriage animée Bibliothèque municipale Lépin-le-Lac samedi 4 octobre 2025.
Coloriage animée Samedi 4 octobre, 13h30 Bibliothèque municipale Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T15:30:00
Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T15:30:00
Viens réaliser ton coloriage et anime le avec la tablette numérique ! Tu verras ton coloriage s’animer et prendre vie ! Pour des enfants à partir de 5 ans
Bibliothèque municipale 88 Route d’Aiguebelette 73610 Lépin-le-Lac Lépin-le-Lac 73610 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479360473 https://rezolire.bibenligne.fr/
Biblis en folie 2025
@smaps