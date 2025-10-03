Coloriage collaboratif Bibliothèque municipale Gondreville

Coloriage collaboratif Vendredi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale Meurthe-et-Moselle

Grâce à un poster géant représentant les musées, petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur créativité en participant à un coloriage collectif.

Une activité ludique et conviviale qui permet de partager un moment artistique en famille ou entre amis, tout en découvrant le monde des musées sous un angle amusant et coloré.

Bibliothèque municipale 11 RUE DE LA BERGERIE 54840 Gondreville Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383639834 https://www.commune-gondreville.fr/fr/bibliotheque.html

Bibliothèque de Gondreville