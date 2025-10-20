Coloriage géant d’Halloween au potager ! Saveurs d’Octobre Guérande

Coloriage géant d’Halloween au potager ! Saveurs d’Octobre Guérande lundi 20 octobre 2025.

Coloriage géant d’Halloween au potager ! Saveurs d’Octobre

La Signolais Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-29 2025-10-31

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le maraicher le Potager de Lili propose un atelier de coloriage intitulé Coloriage géant d’Halloween au potager.

Coloriage géant d’Halloween au potager

Pendant les vacances de la Toussaint, les petits gourmands pourront venir participer aux coloriages géants participatifs sur le thème d’Halloween et des citrouilles, au sein du magasin du Potager de Lili !

Durée 4h

Informations et réservations

Gratuit. Sous la surveillance des parents. Informations au 07 81 61 36 05.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

La Signolais Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 61 36 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Coloriage géant d’Halloween au potager ! Saveurs d’Octobre Guérande a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44