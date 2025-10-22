Coloriage magique 2.0 Médiathèque La Ronde des mots La Crèche

Médiathèque La Ronde des mots 1 rue des écoles La Crèche Deux-Sèvres

Et si nos coloriages pouvaient s’animer? Coloriez des dessins, prenez-les en photos. Vos dessins prennent vie.

A partir de 5 ans

Sur inscription au 05 49 16 58 75

Organisé par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. .

Médiathèque La Ronde des mots 1 rue des écoles La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09

