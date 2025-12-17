Coloriages de Noël

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Mercredi 17 décembre ERVY-LE-CHATEL Coloriages de Noël. De 15h à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .

4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Coloriages de Noël Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance