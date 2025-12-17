Coloriages de Noël Ervy-le-Châtel
Coloriages de Noël Ervy-le-Châtel mercredi 17 décembre 2025.
Coloriages de Noël
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Mercredi 17 décembre ERVY-LE-CHATEL Coloriages de Noël. De 15h à 16h à la médiathèque Thibaud de Champagne à Ervy-le-Châtel.
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Inscriptions obligatoires au +33 (0)3 25 81 64 32 ou mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr .
4 rue Louis Pasteur Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 81 64 32 mediatheque.thibaud.de.champagne@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Coloriages de Noël Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance