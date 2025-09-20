Colorie ton monument ! Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Colorie ton monument ! 20 et 21 septembre Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

RV au rez-de-chaussée de la médiathèque

Entrée libre et gratuite – tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Coloriage participatif XXL, à la manière des cartes postales anciennes et estampes. Donnez des couleurs aux monuments de Chambéry et sa région !

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery La Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, dont l’origine remonte au 18e siècle, est une bibliothèque municipale classée qui conserve un important fonds de livres anciens, rares et précieux. Accès libre aux horaires d’ouverture.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau / E. Beccaro