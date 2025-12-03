COLORS Le spectacle culte – Splendid St Martin Paris

COLORS Le spectacle culte Début : 2026-01-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis son lancement en 2008, Colors a accueilli 120 000 spectateurs et 600 guests sur scène. Spectacle précédé d’un avant-programme d’improvisation par les élèves de l’EFIT.Explosion de couleurs, de rire et de musique pour le show d’impro culte qui pulvérise le blues du dimanche soir depuis 17 ans. Le temps d’une soirée unique, un ou une guest comédien, humoriste, chanteur, animateur ou performer devient Miss ou Mister White et s’aventure avec audace (ou inconscience) à l’art de l’improvisation sur les thèmes du public et chaleureusement entouré par les Colors. La rencontre est détonante, gracieuse, toujours drôle et imprévisible. Sur scène et dans la salle, les coeurs se prennent au jeu des rebondissements et la magie opère…Comédie, aventure, absurde, drame, poésie, comédie musicale, polar ou genres littéraires et fantastiques… Dans ce tourbillon de couleurs, qui choisirez-vous pour entrer dans la danse ?SALLE CLIMATISEE

Splendid St Martin 48 Rue du Fbg Saint Martin 75010 Paris 75