Colors run de Villlers-sur-mer Villers-sur-Mer

Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

La course la plus fun de l’année et une expérience haute en couleurs !

Une course festive, où éclats de rire et nuages colorés, rythment chaque foulée jusqu’à se transformer en véritable œuvre d’art vivante !

À savoir La poudre utilisée n’est pas un produit chimique. Elle est composée d’amidon de maïs et de colorant alimentaire, donc inoffensive pour la peau, les cheveux et les vêtements.

Deux parcours au choix

• Colors Run de Villers-sur-Mer 5 km À partir de 13 ans

• Colors Kid’s 1,5 km Pour les 10-12 ans

Retrait des dossards dès 13h !

Pour la course enfants échauffement collectif à 14h45, puis départ à 15h.

Pour le 5 km échauffement à 15h15 et départ à 15h30.

Les courses ne sont pas chronométrées car l’objectif n’est pas la performance , c’est un évènement pour s’amuser et prendre du plaisir à courir.

Kit offert à chaque coureur comprenant des lunettes de soleil et un sachet de poudre en couleur. .

Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Colors run de Villlers-sur-mer

The most fun race of the year and a colorful experience!

A festive race, where bursts of laughter and colorful clouds punctuate every stride until it becomes a veritable living work of art!

German : Colors run de Villlers-sur-mer

Das lustigste Rennen des Jahres und ein farbenfrohes Erlebnis!

Ein festlicher Lauf, bei dem Lachen und bunte Wolken den Rhythmus jedes Schrittes bestimmen, bis er sich in ein lebendiges Kunstwerk verwandelt!

Italiano :

La corsa più divertente dell’anno e un’esperienza colorata!

Una corsa festosa, dove scoppi di risate e nuvole colorate punteggiano ogni passo fino a diventare un’opera d’arte vivente!

Espanol :

¡La carrera más divertida del año y una experiencia llena de color!

Una carrera festiva, donde las risas y las nubes de colores salpican cada zancada hasta convertirla en una obra de arte viviente

