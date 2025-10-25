COLORS : TONES of Paris Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Le fameux studio berlinois COLORS – popularisé par les captations de performances musicales de sa chaîne YouTube qui ont séduit depuis sa création les plus grands artistes de la planète – prend ses quartiers au CENTQUATRE-PARIS pour une célébration des talents les plus authentiques du moment.

Samedi 25 octobre 2025

Pa Salieu / Ama / Moses Boyd / Jaz Karis / 15 15 / Cristale / Ethel / Saga Faye / Lella Fadda

Dimanche 26 octobre 2025

Ibeyi / Zeyne / Leven Kali / SuperJazzClub / RUBII / Amie Blu / Anaïs Cardot / Feux

payant

tarif unique : 57 euros.

Accessible aux personnes non-voyantes ou malvoyantes

Vestiaire payant (2 euros l’article)

Bar et petite restauration sur place

Gourdes vides (50cl maximum) autorisées, à l’exception des gourdes en verre.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/colors-tones-of-paris.html