Colorun’piades Départ à côté de l’école Claveyson
dimanche 27 septembre 2026 · Départ à côté de l'école · Claveyson
Informations pratiques
Claveyson
Colorun’piades
Départ à côté de l’école 80 Rte Neuve Claveyson Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit – de 4ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 14:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rejoins nous !! Une édition spéciale ! Un nouveau parcours, des fun zones délirantes, une ambiance musicale par Vicky Mix – La Niche un stand de prévention Afa Crohn RCH France avec un bar à paillettes par Manéki-Neko Maquillage 26.
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Départ à côté de l’école 80 Rte Neuve Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 50 26 50 mespetitesaventures26@gmail.com
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English :
Join us!! A special edition! A new course, wild fun zones, music curated by Vicky Mix – La Niche, an awareness booth for Afa Crohn RCH France, and a glitter bar by Man%E9ki-Neko Maquillage 26.
L’événement Colorun’piades Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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