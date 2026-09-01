Colorun’piades Départ à côté de l’école Claveyson

Informations pratiques

Claveyson

Colorun’piades

Départ à côté de l’école 80 Rte Neuve Claveyson Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit – de 4ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 14:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rejoins nous !! Une édition spéciale ! Un nouveau parcours, des fun zones délirantes, une ambiance musicale par Vicky Mix – La Niche un stand de prévention Afa Crohn RCH France avec un bar à paillettes par Manéki-Neko Maquillage 26.

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Départ à côté de l’école 80 Rte Neuve Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 50 26 50 mespetitesaventures26@gmail.com

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English :

Join us!! A special edition! A new course, wild fun zones, music curated by Vicky Mix – La Niche, an awareness booth for Afa Crohn RCH France, and a glitter bar by Man%E9ki-Neko Maquillage 26.

L’événement Colorun’piades Claveyson a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche