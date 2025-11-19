COLOURS IN THE STREET – LE REX DE TOULOUSE Toulouse

COLOURS IN THE STREET Début : 2026-04-10 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : COLOURS IN THE STREETColours in the Street s’inscrit dans le mouvement d’une pop massive, élégante, percutante,taillée pour les grandes scènes. Depuis plusieurs années, le groupe enchaîne les tournéesavec des prestations scéniques remarquables en France et à l’international (Europe, Chine,Corée du Sud, Australie, Amérique du Sud…). Pour les fans de musique pop rock àl’énergie contagieuse et aux émotions intenses, les concerts de Colours in the Street sontincontournables. A travers ses performances envoûtantes, le groupe est connu pour créerune connexion profonde avec son public, offrant une expérience live unique. Leurschansons addictives, aux textes fédérateurs et aux mélodies imparables, sont à la foismélancoliques et joyeuses, et se révèlent sur scène avec puissance et sensibilité. Avec unnouvel album à venir et au cœur de leur prochaine tournée, les « Colours » seront sur lascène du Trianon à Paris, le 14 mars 2026.Pitch single Le rêve : Colours in the Street fait son grand retour avec Le rêve , premierextrait d’un nouvel album entièrement écrit en français, prévu pour le printemps 2026. Cetitre à la fois intime et pure mêle douceur et intensité émotionnelle, comme une ode àl’espoir de retrouver, le temps d’un instant, un être cher disparu. Après des tournées àl’international et un concert complet à la Cigale, le groupe s’apprête à présenter sesnouvelles chansons à travers toute la France, avec un passage très attendu au Trianon le 14mars.PMR : shop@bleucitron.net

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE REX DE TOULOUSE 15 AV HONORE SERRES 31000 Toulouse 31