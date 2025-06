Cols réservés aux cyclistes 2025 Col du Galibier Le Monêtier-les-Bains 17 juillet 2025 09:00

Début : Jeudi 2025-07-17 09:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Les ascensions de cols et stations mythiques sont réservées à tous les cyclistes en matinée.

Col du Galibier

Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98 contact@serrechevalier.fr

English :

The climbs of the legendary passes and stations are reserved for all cyclists in the morning.

German :

Die Anstiege zu den legendären Pässen und Stationen sind am Vormittag allen Radfahrern vorbehalten.

Italiano :

Le salite dei passi e delle stazioni leggendarie sono riservate a tutti i ciclisti al mattino.

Espanol :

Las subidas de los puertos y estaciones legendarios están reservadas a todos los ciclistas por la mañana.

