Cols réservés aux cyclistes 2025 Col du Granon Saint-Chaffrey

Col du Granon Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Début : Mercredi 2025-08-13 09:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

2025-08-13 2025-10-23 2025-10-30

Les ascensions de cols mythiques sont réservées à tous les cyclistes en matinée.

Col du Granon Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

English : Passes reserved for cyclists 2025- Col du Granon

The climbs over the legendary cols are reserved for all cyclists in the morning.

German :

Die Anstiege zu legendären Pässen und Stationen sind am Vormittag für alle Radfahrer reserviert.

Italiano : Pass riservati ai ciclisti 2025 Col du Granon

Le salite sui leggendari colli sono riservate a tutti i ciclisti al mattino.

Espanol :

Las subidas a los legendarios collados están reservadas a todos los ciclistas por la mañana.

