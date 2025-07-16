Cols réservés aux cyclistes 2025 Col du Granon Saint-Chaffrey
Cols réservés aux cyclistes 2025 Col du Granon Saint-Chaffrey mercredi 13 août 2025.
Cols réservés aux cyclistes 2025 Col du Granon
Col du Granon Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Début : Mercredi 2025-08-13 09:00:00
fin : 2025-08-13 12:00:00
2025-08-13 2025-10-23 2025-10-30
Les ascensions de cols mythiques sont réservées à tous les cyclistes en matinée.
Col du Granon Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
English : Passes reserved for cyclists 2025- Col du Granon
The climbs over the legendary cols are reserved for all cyclists in the morning.
German :
Die Anstiege zu legendären Pässen und Stationen sind am Vormittag für alle Radfahrer reserviert.
Italiano : Pass riservati ai ciclisti 2025 Col du Granon
Le salite sui leggendari colli sono riservate a tutti i ciclisti al mattino.
Espanol :
Las subidas a los legendarios collados están reservadas a todos los ciclistas por la mañana.
