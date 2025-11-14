COLT – COLT – REBOOT – 6MIC Aix En Provence

COLT – COLT – REBOOT Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC, en accord avec Wspectacle, présentent : COLT – REBOOT COLT, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone. Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, leur histoire a pris racine dans l’amitié. Une fusion harmonieuse où la voix et l’émotion à fleur de peau de Coline se mêlent à l’univers singulier, envoûtant, presque lunaire de Toitoine. Du haut de leurs 24 ans, COLT enchaîne les scènes et festivals, voyageant de Bruxelles à Paris, ou encore jusqu’à New-York. Après le succès de leur single « Insomnies » qui cumule déjà des millions d’écoutes, ainsi qu’une première date parisienne remplie en quelques jours, COLT a dévoilé « Mille Vies » un second EP en septembre 2023. Leur premier projet en français qui marque un tournant pour le duo phénomène qui promet de résonner toujours plus loin.Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13