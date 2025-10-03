Colt + Copycat Cave à Musique Mâcon

Colt + Copycat Cave à Musique Mâcon vendredi 3 octobre 2025.

Colt + Copycat

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 02:00:00

2025-10-03

Si vous aimez Si vous aimez Yoa, Maxence, Terrenoire.

COLT, Bruxelles (électro-pop)

Du haut de leurs 23 ans, Colt enchaîne les scènes et festivals, voyageant de Bruxelles à Paris, ou encore jusqu’à New-York. L’histoire de COLT a pris racine dans l’amitié entre Coline & Toitoine. Une fusion harmonieuse où la voix et l’émotion à fleur de peau de Coline se mêlent à l’univers singulier, envoûtant, presque lunaire de Toitoine.

Saveur coeur abîmé Scot 2025

COPYCAT, Clermont-Ferrand (pop)

Une basse bleue, une guitare rouge, une boite à rythmes ça écoute La Femme et Thérapie Taxi, entre surf, FM et indie pop. Dans leur Copycarnet, on trouve un polaroïd de leur dernière soirée, une phrase sur les instants suspendus qu’on voudrait éternels. Juste en dessous, florilège des meilleures citations de mecs relous dans les bars. Sur la page suivante il y a l’amour à distance, le corps qu’on accepte ou non, des combats et surtout beaucoup de vannes.

Tout ça, ça fait des chansons spontanées, sensibles, brutes et malignes. Et tout ça, ça fait des concerts survitaminés et nécessaires, entre deux rires complices, des bars de campagne d’hier aux salles pleines de demain. .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

