COLT – LA BARAKASON Reze

COLT – LA BARAKASON Reze jeudi 20 novembre 2025.

COLT Début : 2025-11-20 à 20:00. Tarif : – euros.

KRP PROD PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC W SPECTACLE : COLTCOLT, c’est la rencontre de deux sensibilités qui font jaillir l’étincelle. À la croisée de l’électro-pop et de la chanson française, le duo belge livre une musique intense, intime et incandescente. Après deux EP et des singles forts tels qu’Insomnies ou Reboot, ils dévoilent Saveur Cœur Abîmé, un premier album comme un brasier d’émotions. Sortie le 6 juin 2025 & en concert en France, en Belgique et en Europe !

LA BARAKASON 1 ALLEE DU DAUPHINE 44400 Reze 44