COLT – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

COLT Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Colt, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone. Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, leur histoire a pris racine dans l’amitié. Une fusion harmonieuse où la voix et l’émotion à fleur de peau de Coline se mêlent à l’univers singulier, envoûtant, presque lunaire de Toitoine. Du haut de leurs 24 ans, Colt enchaîne les scènes et festivals, voyageant de Bruxelles à Paris, ou encore jusqu’à New York. Après le succès de leur single « Insomnies » qui cumule déjà des millions d’écoutes, ainsi qu’une première date parisienne remplie en quelques jours, Colt a dévoilé Mille Vies un second EP en septembre 2023. Leur premier projet en français qui marque un tournant pour le duo phénomène qui promet de résonner toujours plus loin.

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57