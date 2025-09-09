COLT – LA RAYONNE Villeurbanne

COLT – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 13 février 2026.

COLT, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone.Anciennement connus sous le nom de Coline & Toitoine, leur histoire a pris racine dans l’amitié. Une fusion harmonieuse où la voix et l’émotion à fleur de peau de Coline se mêlent à l’univers singulier, envoûtant, presque lunaire de Toitoine. Du haut de leurs 24 ans, COLT enchaîne les scènes et festivals, voyageant de Bruxelles à Paris, ou encore jusqu’à New-York. Après le succès de leur single « Insomnies » qui cumule déjà des millions d’écoutes, ainsi qu’une première date parisienne remplie en quelques jours, COLT a dévoilé « Mille Vies » un second EP en septembre 2023.Leur premier projet en français qui marque un tournant pour le duo phénomène qui promet de résonner toujours plus loin.- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69