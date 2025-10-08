COM’ EN COULEURS – GAITE RIVE GAUCHE Paris

COM’ EN COULEURS – GAITE RIVE GAUCHE Paris mercredi 8 octobre 2025.

COM’ EN COULEURS Début : 2025-10-08 à 19:00. Tarif : – euros.

COM’ EN COULEURSVincent LemaireMieux Communiquer et Mieux se Comprendre avec la Com’ en Couleurs.Qui allez-vous reconnaître en premier ? Votre patron, votre chéri(e), vos enfants ? Dans ce nouveau spectacle humoristique aussi drôle que pédagogique, Vincent Lemaire, véritable show-man, vous partage la méthode DISC et vous aide à communiquer plus efficacement.Venez entourés de votre famille, de vos amis ou de vos collègues et à l’issue de ce spectacle, vous aurez les clés pour mieux communiquer et mieux vous comprendre ! Ce show unique en son genre est une invitation à la convivialité et à la communication.Le Saviez-vous ?Ce spectacle est l’adaptation de la Conférence à succès qui a séduit plus de 100 000 spectateurs en France.Un spectacle de VINCENT LEMAIRE & GARY VERCRUYSSEAuteurs : Vincent Lemaire, Guy Vercruysse, Sacha Judaszko, Marie GuibourtMise en couleurs Marie GuibourtMise en lumière Laurent JaussiDurée : 1h20 Sans entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GAITE RIVE GAUCHE 6 RUE DE LA GAITÉ 75014 Paris 75