Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Combat clash 1ère édition Bézu-Saint-Éloi

Combat clash 1ère édition Bézu-Saint-Éloi samedi 8 novembre 2025.

Combat clash 1ère édition

Le Foinel Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

La Meute de Garmr organise son premier tournoi de combat en armure lourde.
Cette édition spéciale est amicale, ouverte aux débutants et à tous ceux qui se sont lancés dans l’entraînement récemment.
Ambiance conviviale garantie.   .

Le Foinel Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 85 92 05 22  lameutedegarmr@gmail.com

English : Combat clash 1ère édition

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Combat clash 1ère édition Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-10-18 par Vexin Normand Tourisme