Combat clash 1ère édition Bézu-Saint-Éloi
Le Foinel Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
La Meute de Garmr organise son premier tournoi de combat en armure lourde.
Cette édition spéciale est amicale, ouverte aux débutants et à tous ceux qui se sont lancés dans l’entraînement récemment.
Ambiance conviviale garantie. .
Le Foinel Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 7 85 92 05 22 lameutedegarmr@gmail.com
