Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Combat de farces

Espace Mandela-Salle Jean Macé Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

21h. Trois farces jubilatoires du XVIIᵉ siècle, pleines de poursuites, coups de bâton et personnages hauts en couleur !10 à12€

« Combat de Farces » – Théâtre tout public par la Compagnie Oghma.

Une joyeuse pagaille où s’affrontent deux troupes d’acteurs du XVIIe siècle à travers trois courtes farces jubilatoires : les Tabarin et les GraLelard. Une douzaine de personnages se croisent, se donnent des coups de bâton, s’ensaquent, se poursuivent dans ce spectacle qui renoue avec l’énergie endiablée du théâtre de tréteaux. Valets espiègles, vieux grigous, épouses ingénieuses et amoureux transis : c’est la galerie des zigotos qui animait le Pont-Neuf sous le règne de Louis XIII, et qui nous enchante encore aujourd’hui pour une soirée où l’on rira beaucoup ! » .

Espace Mandela-Salle Jean Macé Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 48 12 09

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English : Combat de farces

9:00 p.m. Three exhilarating 17th-century farces, full of chases, blows with sticks, and colorful characters! 10 %E012?

L’événement Combat de farces Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère