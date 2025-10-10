Combat Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement

Combat Rue Mahboubi Tir Marseille 14e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Combat

Du vendredi 10 au samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h. Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-10

Le récit d’un homme qui a vécu dans une cité sensible des quartiers nord de Marseille ou d’ailleurs. Une période de l’après-guerre d’Algérie dans la France d’aujourd’hui. Un combat pour ne pas devenir un voyou, un sauvage, une réflexion sur une vie de métèque dans son pays.

Avec Belkacem Tir, Ahmad Compaoré

Mise en scène Dominique Sicilia Musique Ahmed Compaore



Restauration sur place .

Rue Mahboubi Tir Espace culturel Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 85 00 espaceculturelbusserine@gmail.com

English :

The story of a man who lived in a sensitive housing estate in the northern suburbs of Marseille or elsewhere.

German :

Der Bericht eines Mannes, der in einer Problemstadt in den nördlichen Stadtvierteln von Marseille oder anderswo gelebt hat.

Italiano :

La storia di un uomo che ha vissuto in un complesso residenziale sensibile nei quartieri settentrionali di Marsiglia o altrove.

Espanol :

La historia de un hombre que ha vivido en una urbanización sensible de los barrios del norte de Marsella o de otro lugar.

