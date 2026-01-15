Combat Naval Fleuri Quai Amiral Courbet Villefranche-sur-Mer
Combat Naval Fleuri Quai Amiral Courbet Villefranche-sur-Mer lundi 16 février 2026.
Combat Naval Fleuri
Quai Amiral Courbet Port de la Santé Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
11h Déambulation des groupes folkloriques à l’Octroi.
13h30 Défilé carnavalesque sur les quais.
14h Lancement du COMBAT NAVAL FLEURI au Port de la Santé et animations par les groupes carnavalesques, à l’issue.
+33 4 93 01 73 68 info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com
English : Flower Parade on the sea
11 a.m.: Stroll of folk groups at the Octroi.
1:30 p.m.: Carnival parade on the quays.
2 p.m.: Launch of the FLOWER NAVAL COMBAT at the Port de la Santé & entertainment by folk groups at Place Amélie Pollonnais and on the piers.
