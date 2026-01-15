Combat Naval Fleuri Quai Amiral Courbet Villefranche-sur-Mer

Combat Naval Fleuri

Quai Amiral Courbet Port de la Santé Villefranche-sur-Mer Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

11h Déambulation des groupes folkloriques à l’Octroi.

13h30 Défilé carnavalesque sur les quais.

14h Lancement du COMBAT NAVAL FLEURI au Port de la Santé et animations par les groupes carnavalesques, à l’issue.

.

Quai Amiral Courbet Port de la Santé Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 01 73 68 info.villefranchesurmer@nicecotedazurtourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flower Parade on the sea

11 a.m.: Stroll of folk groups at the Octroi.

1:30 p.m.: Carnival parade on the quays.

2 p.m.: Launch of the FLOWER NAVAL COMBAT at the Port de la Santé & entertainment by folk groups at Place Amélie Pollonnais and on the piers.

L’événement Combat Naval Fleuri Villefranche-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur