Combats Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

Combats Festhéa

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 14h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Entre chaos et apaisement, des éclats d’humanité. Les personnages, à la fois torturés, apaisés, âpres, étranges, brutaux, cocasses mais terriblement humains, incarnent ici toutes formes de violences humaines. Ils les domptent pour mieux les surmonter.

Par L’Entrée des Artistes (Menton 06)



Festhea Festival National de théâtre Amateur Concours de théâtre amateur Sélection région sud

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between chaos and appeasement, bursts of humanity. The characters, at once tortured, soothed, harsh, strange, brutal, comical but terribly human, embody all forms of human violence. They tame them to better overcome them.

L’événement Combats Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres