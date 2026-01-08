Combe Bénite, course de ski alpinisme Zone de Prachanié Aime-la-Plagne

Combe Bénite, course de ski alpinisme

Zone de Prachanié Granier Aime-la-Plagne Savoie

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Venez découvrir les pentes du Versant du Soleil sous la neige avec la compétition de ski d’alpinisme Combe Bénite sur le secteur de la Haute-Tarentaise en Savoie. Des formats de course adaptés à tous les niveaux et tous les âges

Zone de Prachanié Granier Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes combebeniteskialp@gmail.com

English : Combe Bénite, a ski mountaineering race

Come and discover the slopes of the Versant du Soleil under the snow with the ski mountaineering competition Combe Bénite on the Haute-Tarentaise sector in Savoy. Race formats adapted to all levels and all ages

