Combe Bénite, course de ski alpinisme Zone de Prachanié Aime-la-Plagne samedi 24 janvier 2026.
Venez découvrir les pentes du Versant du Soleil sous la neige avec la compétition de ski d’alpinisme Combe Bénite sur le secteur de la Haute-Tarentaise en Savoie. Des formats de course adaptés à tous les niveaux et tous les âges
Zone de Prachanié Granier Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes combebeniteskialp@gmail.com
English : Combe Bénite, a ski mountaineering race
Come and discover the slopes of the Versant du Soleil under the snow with the ski mountaineering competition Combe Bénite on the Haute-Tarentaise sector in Savoy. Race formats adapted to all levels and all ages
