Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race Coupe de France Vertical FFME/ Championnats du monde master ISMF Aime-la-Plagne

Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race Coupe de France Vertical FFME/ Championnats du monde master ISMF

Front de neige Aime-la-Plagne Savoie

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

À quelques semaines des JOP de Milan où le ski alpinisme devient une discipline olympique pour la première fois, le week-end de Combe Bénite pourrait bien être l’un des derniers entraînements, notamment avec cette Verticale Race de 620m D+.

Front de neige Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes combebeniteskialp@gmail.com

English :

With just a few weeks to go to the Milan Olympics, where ski mountaineering will become an Olympic discipline for the first time, the weekend at Combe Bénite could well be one of the last training sessions, especially with this 620m D+ Verticale Race.

