Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open) Aime-la-Plagne

Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open)

Front de neige Aime-la-Plagne Savoie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Compétition open (ouverte à tous). Une bonne occasion pour venir se comparer aux meilleurs chrono de la spécialité ou simplement pour se faire plaisir !

Départ du front de neige de Montalbert jusqu’au sommet de la télécabine (620m D+)

Front de neige Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes combebeniteskialp@gmail.com

English :

Open competition (open to all). A great opportunity to compare yourself with the best times in the field, or simply to have some fun!

Start from Montalbert snow front to top of gondola (620m D+)

