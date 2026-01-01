Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open) Aime-la-Plagne
Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open) Aime-la-Plagne samedi 24 janvier 2026.
Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open)
Front de neige Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Compétition open (ouverte à tous). Une bonne occasion pour venir se comparer aux meilleurs chrono de la spécialité ou simplement pour se faire plaisir !
Départ du front de neige de Montalbert jusqu’au sommet de la télécabine (620m D+)
.
Front de neige Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes combebeniteskialp@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open competition (open to all). A great opportunity to compare yourself with the best times in the field, or simply to have some fun!
Start from Montalbert snow front to top of gondola (620m D+)
L’événement Combe Bénite | Ski alpinisme | Epreuve Vertical Race ouverte à tous (course Open) Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de la Grande Plagne