Combinaison de plantes vivaces sauvages et de jardin – Mesmont, 7 juin 2025 07:00, Mesmont.

Ardennes

Combinaison de plantes vivaces sauvages et de jardin Pépinière le Carreau Mesmont Ardennes

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

A la fois jardin et pépinière.Venez découvrir la Pépinière le Carreau à Mesmont les 7 et 8 juin, au travers d’une visite commentée dans une ambiance sauvage et alternative.Samedi 7 juin de 14h à 14h30 et de 16h30 à 17hDimanche 8 juin de 14h à 14h30

Pépinière le Carreau

Mesmont 08270 Ardennes Grand Est +33 7 49 88 40 32

English :

Come and discover the Pépinière le Carreau in Mesmont on June 7th and 8th, with a guided tour in a wild and alternative atmosphere.Saturday June 7th from 2pm to 2:30pm and from 4:30pm to 5pmSunday June 8th from 2pm to 2:30pm

German :

Garten und Baumschule zugleich.Entdecken Sie die Baumschule Le Carreau in Mesmont am 7. und 8. Juni im Rahmen einer geführten Besichtigung in einer wilden und alternativen Atmosphäre.Samstag, 7. Juni von 14.00 bis 14.30 Uhr und von 16.30 bis 17.00 UhrSonntag, 8. Juni von 14.00 bis 14.30 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire la Pépinière le Carreau a Mesmont il 7 e l’8 giugno, con una visita guidata in un’atmosfera selvaggia e alternativa.Sabato 7 giugno dalle 14 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 17Domenica 8 giugno dalle 14 alle 14.30

Espanol :

Venga a descubrir la Pépinière le Carreau en Mesmont los días 7 y 8 de junio, con una visita guiada en un ambiente salvaje y alternativo.Sábado 7 de junio de 14.00 a 14.30 h y de 16.30 a 17.00 hDomingo 8 de junio de 14.00 a 14.30 h

L’événement Combinaison de plantes vivaces sauvages et de jardin Mesmont a été mis à jour le 2025-05-23 par Ardennes Tourisme