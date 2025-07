COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet

COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet mercredi 16 juillet 2025.

COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 09:45:00

fin : 2025-08-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

COMBINE TRAIN ROUGE + SORTIE CENTRALE HYDROELECTRIQUE D’AXAT

AU DÉPART DE RIVESALTES SUR RÉSERVATION

De 09h45 à 18h

Parcours commenté sur la ligne du Train Rouge (tarif réduit), déjeuner libre puis navette gratuite depuis la gare d’Axat vers la centrale de St-Georges. Accueil et visite par l’exploitant.

Train: 26,10 € /adulte 16,10 € /de 4 à 14 ans + Centrale 5 € /adulte 3 €/de 4 à 14 ans

.

Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 20 04 00 info@letrainrouge.fr

English :

COMBINE TRAIN ROUGE + AXAT HYDROELECTRIC POWER STATION OUTING

DEPARTING FROM RIVESALTES BOOKING REQUIRED

From 09:45 to 18:00

Commented tour on the Train Rouge line (reduced rate), free lunch, then free shuttle bus from Axat station to the St-Georges power station. Welcome and tour by the operator.

Train: 26,10 ? /adult 16,10 ? /from 4 to 14 years old + Power station: 5 ? /adult 3 ? /from 4 to 14 years old

German :

KOMBINIERTER ROTER ZUG + AUSFLUG ZUM WASSERKRAFTWERK AXAT

AB RIVESALTES MIT RESERVIERUNG

Von 09:45 bis 18:00 Uhr

Kommentierte Fahrt auf der Strecke des Roten Zuges (ermäßigter Tarif), freies Mittagessen und anschließend kostenloser Pendelbus vom Bahnhof Axat zum Wasserkraftwerk St-Georges. Empfang und Besichtigung durch den Betreiber.

Zug: 26,10 ? /Erwachsener 16,10 ? /von 4 bis 14 Jahren + Kraftwerk: 5 ? /Erwachsener 3 ?/von 4 bis 14 Jahren

Italiano :

ESCURSIONE COMBINATA TRENO ROSSO + CENTRALE IDROELETTRICA DI AXAT

PARTENZA DA RIVESALTES PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Dalle 9.45 alle 18.00

Visita guidata della linea Train Rouge (tariffa ridotta), pranzo gratuito e bus navetta gratuito dalla stazione di Axat alla centrale di St-Georges. Accoglienza e visita guidata a cura dell’operatore.

Treno: 26,10 ? /adulto 16,10 ? /da 4 a 14 anni + Centrale elettrica: 5 ? /adulto 3 ? /da 4 a 14 anni

Espanol :

EXCURSIÓN COMBINADA TREN ROJO + CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE AXAT

SALIDA DE RIVESALTES RESERVA OBLIGATORIA

De 9h45 a 18h00

Visita guiada de la línea del Tren Rojo (tarifa reducida), almuerzo gratuito y autobús gratuito desde la estación de Axat hasta la central hidroeléctrica de St-Georges. Bienvenida y visita guiada por el operador.

Tren: 26,10 € /adulto 16,10 € /de 4 a 14 años + Central eléctrica: 5 € /adulto 3 € /de 4 a 14 años

L’événement COMBINÉ TRAIN ROUGE + VISITE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE D’AXAT AU DÉPART DE RIVESALTES Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2025-07-04 par OTI FENOUILLEDES