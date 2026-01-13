COMBO JANE CINÉMA ASTROLAB’ Labarthe-sur-Lèze

COMBO JANE

Nouvelle création 2026 du duo Jane for Tea qui s’entoure de deux musiciens de la scène jazz actuelle.

1ère partie Lisaa Camin

Ce nouveau quartet se démarque par sa capacité à fusionner le charme intemporel du rétro jazz avec l’énergie captivante de la pop moderne. Il propose un répertoire éclectique de compositions originales en français et de chansons internationales.

Un voyage musical porté par des influences entre Norah Jones et Pink Martini.

Voix et Ukulélés Séverine Lescure

Batterie Jean-Pierre Pichon Savoldelli

Piano Thierry Olle

Contrebasse Julien Duttu

Ingénieur Son Christophe Blaison

Plus d’infos www.combojane.wixsite.com

Lisaa Camin

A seulement 20 ans, l’univers musical de Lisaa Camin oscille entre variété française, bossa nova et soul. Curieuse de nature, elles’inspire d’artistes aussi variés que Claude Nougaro, Billie Eilish, Laufey ou Emma Peters. Son objectif mêler ses influences et proposer une interprétation personnelle à travers des reprises réinventées et surtout à travers ses propres compositions.

Plus d’infos @lisaacamin (Instagram)

Durée 2h

Durée 2h

Public Tout public

CINÉMA ASTROLAB’ 1 Place Charles Trenet Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 62 66 service.culturel@labarthesurleze.com

English :

Jane for Tea?s new 2026 creation features two musicians from today?s jazz scene.

