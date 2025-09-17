Comb’océan en concert Labenne

Comb’océan en concert Labenne samedi 18 avril 2026.

Comb’océan en concert

Salle des Fêtes Labenne Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Comb’Océan est un ensemble de jazz dynamique et audacieux, composé de neuf musiciens aux talents complémentaires ! Le groupe s’inspire principalement de l’oeuvre de Thelonious Monk, l’un des pionniers du jazz moderne. Le répertoire du groupe lui rend hommage en interprétant ses compositions emblématiques tout en l’enrichissant grâce à des réarrangements créatifs.

Amateurs de jazz classique ou curieux en quête de nouvelle sonorités, Comb’Océan vous donne rendez-vous. .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Comb’océan en concert

Comb’Océan is a dynamic and daring jazz ensemble made up of nine musicians with complementary talents! The group’s main inspiration is the work of Thelonious Monk, one of the pioneers of modern jazz.

German : Comb’océan en concert

Comb’Océan ist ein dynamisches und gewagtes Jazz-Ensemble, das aus neun Musikern mit komplementären Talenten besteht! Die Gruppe lässt sich hauptsächlich vom Werk Thelonious Monks, einem der Pioniere des modernen Jazz, inspirieren.

Italiano :

Comb’Océan è un ensemble jazz dinamico e audace composto da nove musicisti con talenti complementari! L’ispirazione principale del gruppo è il lavoro di Thelonious Monk, uno dei pionieri del jazz moderno.

Espanol : Comb’océan en concert

Comb’Océan es un conjunto de jazz dinámico y atrevido formado por nueve músicos con talentos complementarios La principal inspiración del grupo es la obra de Thelonious Monk, uno de los pioneros del jazz moderno.

