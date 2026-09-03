Informations pratiques

La Souterraine

Come as you are, hommage à Kurt Cobain

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Il était l’idole de toute une génération, un modèle. Son style, sa désinvolture, sa musique et sa voix ont transpercé les âges. 30 ans après sa disparition, Kurt Cobain est toujours une icône, un symbole d’anticonformisme et de liberté.

À l’origine, une création originale du Printemps de Bourges, ce spectacle est la réunion de Béatrice Dalle, Maëva Nicolas du groupe Bandit Bandit et Bastien Burger qui nous offrent un rituel scénique mêlant lectures de textes intimes du chanteur et réinterprétations de morceaux de Nirvana. Une plongée intense dans l’univers tourmenté et libre d’une légende, faisant résonner l’héritage grunge, entre concert et performance poétique. .

1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07

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English : Come as you are, hommage à Kurt Cobain

L’événement Come as you are, hommage à Kurt Cobain La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien