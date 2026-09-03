Come as you are, hommage à Kurt Cobain La Souterraine
vendredi 15 janvier 2027 · La Souterraine
Informations pratiques
La Souterraine
Come as you are, hommage à Kurt Cobain
1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Il était l’idole de toute une génération, un modèle. Son style, sa désinvolture, sa musique et sa voix ont transpercé les âges. 30 ans après sa disparition, Kurt Cobain est toujours une icône, un symbole d’anticonformisme et de liberté.
À l’origine, une création originale du Printemps de Bourges, ce spectacle est la réunion de Béatrice Dalle, Maëva Nicolas du groupe Bandit Bandit et Bastien Burger qui nous offrent un rituel scénique mêlant lectures de textes intimes du chanteur et réinterprétations de morceaux de Nirvana. Une plongée intense dans l’univers tourmenté et libre d’une légende, faisant résonner l’héritage grunge, entre concert et performance poétique. .
1 Avenue de la Liberté La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Come as you are, hommage à Kurt Cobain
L’événement Come as you are, hommage à Kurt Cobain La Souterraine a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays Sostranien
À voir aussi à La Souterraine (Creuse)
- Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier « Mission chapelle du futur », Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Atelier broderie, Micro-Folie de la Souterraine – Chapelle du Sauveur, La Souterraine 19 septembre 2026
- Loto Salle des Fêtes La Souterraine 20 septembre 2026
- Goliath en concert Centre Culturel Yves Furet La Souterraine 24 septembre 2026