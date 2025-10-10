COME AS YOU ARE, HOMMAGE À KURT COBAIN THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse
COME AS YOU ARE, HOMMAGE À KURT COBAIN
Concert Dans le cadre du Festival Pink Paradize.
Il était l’idole de toute une génération. Le style, la désinvolture, la musique et la voix de Kurt Cobain ont traversé les âges.
30 ans après sa disparition, Kurt Cobain est devenu une icône, un symbole d’anticonformisme et de liberté. Un bel hommage lui ai rendu à travers une création originale portée par deux personnalités fortes Béatrice Dalle et Youv Dee ! 32.7 .
THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
English :
Concert As part of the Pink Paradize Festival.
He was the idol of an entire generation. Kurt Cobain’s style, flippancy, music and voice have stood the test of time.
German :
Konzert Im Rahmen des Pink Paradize Festivals.
Er war das Idol einer ganzen Generation. Kurt Cobains Stil, seine Lässigkeit, seine Musik und seine Stimme haben die Zeiten überdauert.
Italiano :
Concerto Nell’ambito del Pink Paradize Festival.
È stato l’idolo di un’intera generazione. Lo stile, l’allegria, la musica e la voce di Kurt Cobain hanno superato la prova del tempo.
Espanol :
Concierto En el marco del Festival Pink Paradize.
Fue el ídolo de toda una generación. El estilo, la ligereza, la música y la voz de Kurt Cobain han resistido el paso del tiempo.
