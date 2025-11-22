COME AS YOU ARE – SCENE 55 Mougins

COME AS YOU ARE Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

REGIE DE RECETTES SCENE 55 PRÉSENTE : COME AS YOU ARE (HOMMAGE À KURT COBAIN)Théâtre / musiqueTout public Durée 1HIl était l’idole de toute une génération, un modèle. Son style, sa désinvolture, sa musique, sa voix ont transpercé les âges. 30 ans après sa disparition, Kurt Cobain est devenu une icône, un symbole d’anticonformisme et de liberté. Cette création originale est portée par deux personnalités fortes de l’expression française : l’actrice Béatrice Dalle et le rappeur Youv Dee. Chacun à sa façon porte les mots de Kurt Cobain. La comédienne, avec son intensité incomparable, lit dix textes issus des mémoires du chanteur, plongeant le public dans son univers tourmenté et passionné. Le rappeur, quant à lui, interprète dix titres du répertoire de Nirvana, sur les accompagnements du musicien Bastien Burger. Ces nouveaux arrangements mettent en lumière l’impact intemporel de ce groupe mythique. Come as You are est un hommage émouvant et puissant à l’icône du grunge.Viens comme tu es, comme tu étais.Lecture Béatrice Dalle – Chant Youv Dee – Musique Bastien Burger

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SCENE 55 55, CHEMIN DE FAISSOLE 06250 Mougins 06