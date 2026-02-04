Come Bach Archipel 49 Marseille 4e Arrondissement

Come Bach

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 20h. Archipel 49 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Début : 2026-03-05 20:00:00

Come Bach à Archipel 49 dans le cadre de Mars en Baroque

Outre une première mondiale, à savoir Johann Sebastian Bach joué à la mandole, ce programme, fraîchement enregistré, nous propose un étonnant aller-retour entre musique baroque et création contemporaine.



Virtuosité, sensibilité, maîtrise, générosité voilà comment on peut caractériser le jeu de Vincent Beer-Demander.



Dans une démarche toujours profondément engagée, il nous propose un programme en forme d’arche, hétérogène et pourtant cohérent ne serait-ce pas là une définition du baroque ?



‍En coréalisation avec la CIE VBD&CO et en partenariat avec Archipel 49 Maison du Chant, des Musiques et du Conte



‍Johann-Sebastian Bach, Jean-Claude Petit, François Rossé, Alexandros Markeas, Lionel Ginoux et Pierre-Adrien Charpy



