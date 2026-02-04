Come Bach Archipel 49 Marseille 4e Arrondissement
Come Bach Archipel 49 Marseille 4e Arrondissement jeudi 5 mars 2026.
Come Bach
Jeudi 5 mars 2026 à partir de 20h. Archipel 49 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Début : 2026-03-05 20:00:00
Come Bach à Archipel 49 dans le cadre de Mars en Baroque
Outre une première mondiale, à savoir Johann Sebastian Bach joué à la mandole, ce programme, fraîchement enregistré, nous propose un étonnant aller-retour entre musique baroque et création contemporaine.
Virtuosité, sensibilité, maîtrise, générosité voilà comment on peut caractériser le jeu de Vincent Beer-Demander.
Dans une démarche toujours profondément engagée, il nous propose un programme en forme d’arche, hétérogène et pourtant cohérent ne serait-ce pas là une définition du baroque ?
En coréalisation avec la CIE VBD&CO et en partenariat avec Archipel 49 Maison du Chant, des Musiques et du Conte
Johann-Sebastian Bach, Jean-Claude Petit, François Rossé, Alexandros Markeas, Lionel Ginoux et Pierre-Adrien Charpy
Archipel 49 49 rue Chape Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come Bach at Archipel 49 as part of Mars en Baroque
