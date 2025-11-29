« COMe-bAck » par Mascarons Théâtre Écuries de Baroja Anglet
Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques
2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Une création originale de Gérard Champ (2025), interprétée par des comédiens de Mascarons Théâtre, compagnie invitée par Tivoli Théâtre.
Deux femmes se parlent. Une troisième intervient. Sont-elles vraiment ici ou bien ailleurs ? Quel est ce rêve étrange ?
Une comédie intimiste interprétée par Laurence Blondeau, Élisabeth Champ et Agnès Zonarellis, membres de Mascarons Théâtre. .
+33 7 81 16 25 13 mascaronstheatre33@gmail.com
