Humour

Irrévérencieux comme jamais, Pierre-Emmanuel Barré s’aventure vers le théâtre et signe un fracassant retour !

Dans un futur proche, en 2031 Pierre-Emmanuel Barré serait-il devenu “has-been” ? Pour reconquérir son public, il décide de créer un nouveau spectacle… Mais pour dire quoi, au juste ?

Figure de l’humour noir et corrosif, “PEB” brille sur scène comme sur les ondes, de France Inter hier à Radio Nova aujourd’hui. Tournant en dérision les absurdités de l’époque avec un art inégalé de la punchline, l’humoriste dynamite les puissants et les conformistes, le bon goût et la bienséance. Dans une mordante mise en abîme, il se joue ici des figures imposées du stand-up pour lorgner vers le théâtre, explore la mécanique du succès et de l’échec, égratigne au passage les réseaux sociaux et l’industrie du divertissement. Un come-back carrément explosif !

• Mercredi 25 et jeudi 26 février

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14 ans

• 29€ tarif plein tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 26€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 86 30 letheatre@laval.fr

